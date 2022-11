Publicado hace 1 hora por Vlemix a elmundotoday.com

“Si es que no me costaba nada [matar a más gente], cómo me arrepiento ahora”, ha añadido entre lágrimas. Según fuentes cercanas, la presidenta madrileña solo ha logrado tranquilizarse consultando la portada del diario El Mundo, donde apenas se da cobertura a la manifestación por lo que, probablemente, tampoco hubo tanta gente en la misma.