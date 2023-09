Publicado hace 39 minutos por Hombre_de_Estado a elmundotoday.com

El artista Nacho Cano ha asegurado hoy en una entrevista en el diario El Mundo que «si no hubiéramos descubierto América, tú no tendrías ese iPhone, la Segunda Mundial la hubiera ganado Hitler… Y, sin embargo, históricamente seguimos aceptando que somos unos hijos de puta». La tesis del músico no ha pasado desapercibida y, en menos de cuatro horas, la Universidad Rey Juan Carlos le otorgaba el máster en Historia de España.