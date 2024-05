Publicado hace 46 minutos por blodhemn a elmundotoday.com

El Premio Nacional de Tauromaquia no se entregará este año y el Ministerio de Cultura, dirigido por Ernest Urtasun, de Sumar, ha iniciado los trámites para su anulación definitiva, lo que deja a muchos toreros sin incentivos para seguir toreando, excepto por el deseo mismo de matar a un animal inocente. “Si no fuera porque soy un psicópata, no seguiría con esto, se te quitan las ganas”, afirma a El Mundo Today el torero Fermín de la Puebla.