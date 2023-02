Publicado hace 39 minutos por blodhemn a elmundotoday.com

"Imposible nada es", dice Yoda, el abogado de Luke. «Cuando me dijo que era mi padre lo primero que pensé fue que me debía dinero, porque he vivido como una rata toda mi vida mientras él construía naves carísimas y se lo pasaba en grande», ha declarado Luke Skywalker a la prensa. «¿Cómo no voy a necesitar las manutenciones si, por su culpa, no tengo mano?», se justifica Luke ante la prensa.