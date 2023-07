Tras conseguir pactar con Guardiola en Extremadura, Vox insiste en que «cuando una mujer dice que no, quiere decir que sí»

Publicado hace 1 hora por tiopio a elmundotoday.com

“Me comprometo, claro que sí, no va a entrar en el Gobierno”. Estas fueron las palabras de María Guardiola, candidata del PP en Extremadura, hace dos semanas al ser preguntada por un acuerdo para gobernar con Vox. Sin embargo, dicho compromiso quedó anulado este 30 de junio después de que ambas formaciones hicieran público un pacto para dirigir juntos la región extremeña. «A nosotros no nos gusta oír un no por respuesta y no paramos hasta que las cosas salen como sabemos que tienen que salir», explican desde Vox entre risas.