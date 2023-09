Tras 72 horas de espera en el 1004 para decirle a alguien que son los nuevos jefes, Arabia Saudí decide devolver la parte de Telefónica que ha comprado

Publicado hace 51 minutos por blodhemn a elmundotoday.com

Solo un día después de que se desvelara que el grupo STC Group, de Arabia Saudí, había comprado el 10% de Telefónica, la operación podría revertirse porque los compradores no han sido capaces de hablar con nadie dentro de la compañía de telecomunicaciones. “Llevamos 72 horas, tres días seguidos, intentando hablar con alguien en el 1004, pero parece que al otro lado solo hay música”. "He hablado con un tal Kevin, que me ha pasado con el departamento técnico, y luego me han intentado vender Movistar Fusión".