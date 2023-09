Tolkien y la paradoja de los Anillos

Publicado hace 12 minutos por Radion a elespanol.com

Al publicarse en 1954, C. S. Lewis no vió en ella más que una pretenciosa novela adolescente. Para Edwin Muir sólo era una colección de personajes infantiles. El colega de Tolkien en Oxford, Hugo Dyson, gritó durante la lectura "¡Otro jodido elfo no!". Michael Moorcock, M. John Harrison o China Miéville criticaron su visión reaccionaria, conservadora e inmadura de la fantasía heroica. El católico, tradicionalista y erudito profesor de Oxford, partidario de Franco, no vivió para ver como su obra se convertía en biblia del movimiento hippie...