Lo que Tolkien nunca dijo: adaptación y canon en ‘Los Anillos de Poder’

jotdown.es

No hemos dejado aún reposar la primera temporada de The Sandman y las redes ya se han llenado otra vez de comentarios sobre la fidelidad (o falta de ella) de una serie respecto a la obra literaria en que se basa. Pero qué podíamos esperar, si de entre todos los fandoms puristas, el de Tolkien se lleva la palma. No importa si Tolkien dijo o no que Galadriel repartía mandobles a diestro y siniestro; si Celebrimbor tuvo la ayuda de Dúrin o Elrond para forjar los grandes anillos. Eso del «canon» es irrelevante.