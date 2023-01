Publicado hace 1 hora por Constante a nationalgeographic.es

Los primeros safaris veganos surgieron en 2017 con Vegan Safari Africa y World Vegan Travel ofreciendo experiencias en Botsuana, Sudáfrica y Ruanda. Ahora, con más viajeros que se identifican como veganos o vegetarianos, según el partido animalista de Estados Unidos PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), estos safaris no solo son más accesibles y sostenibles, sino también una nueva fuente de ingresos para los proveedores.