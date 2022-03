'The Queen of Basketball': El corto documental ganador del Óscar sobre la única mujer seleccionada por un equipo de la NBA

Publicado hace 2 horas por ReySombra a espinof.com

'The Queen of Basketball' ganó en la categoría de mejor cortometraje documental en los Óscar 2022. Dirigido por Ben Proudfoot, relata la historia de Lusia “Lucy” Harris una ex jugadora de basket de los Estados Unidos y da a conocer al gran público que fue una de las mejores jugadoras de baloncesto de todos los tiempos, la primera en ser seleccionada para la NBA por un equipo masculino.