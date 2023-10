Publicado hace 1 hora por gaddlim a theonion.com

Seamos claros: este es un momento tenso y que ha polarizado no sólo a los estadounidenses sino a personas de todo el mundo. Exige una sensibilidad increíble y un estricto cumplimiento de los estándares periodísticos de objetividad y, en pocas palabras, eso es algo que no estamos dispuestos a hacer. Más bien, simplemente vamos a decir que The Onion expresa su firme solidaridad con Israel y lo dejamos así.