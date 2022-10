The Odd Family: Zombie on Sale (Lee Min-jae, 2019)

Publicado hace 2 horas por Cuchipanda a lascronicasdedeckard.com

Corea del Sur entró en el punto de mira (y de manera espectacular) del cine de zombies gracias la brutal ‘Train to Busan’ (Yeon Sang-ho, 2016), y la serie ‘Kingdom’ (Kim Seong-hun, 2019). Ya para los surcoreanos era suficiente para dar una nueva visión a este subgénero de terror, y no sólo me refiero a la época donde transcurría. Así que con ‘The Odd Family: Zombie on Sale’, la ópera prima de Lee Min-jae, le darían una vuelta de tuerca más al género, para hacer una comedia con zombies muy entretenida.