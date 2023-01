The Last of Us es un éxito en HBO: logra superar a Juego de Tronos

Publicado hace 46 minutos por cenutrios_unidos a elchapuzasinformatico.com

Muchos consideran que los servicios de streaming están en decadencia y que estos no gozan de la popularidad que tuvieron unos años atrás. Pero claro, en esa época estábamos en plena pandemia y ahora es normal que incluso Netflix pierda suscriptores. Quizá pensemos que el resto de servicios de streaming han sufrido desplomes de suscriptores y audiencias, pero hay excepciones. Como la de HBO con la adaptación de The Last of US, la cual ha batido un récord de espectadores con tan solo dos episodios y se convierte en la segunda serie más vista.