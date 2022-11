The Callisto Protocol: Gritaras en el espacio pero de diversión…Apartados a destacar de uno de los juegos del año

Publicado hace 53 minutos por Punisher92 a honorat79.wordpress.com

Como dije en uno de mis artículos recientes sobre los bombazos que llegaran al mercado. Hasta finales de año, habrá calidad para elegir. Hay un juego que está acaparando toda la atención, y todo da a suponer, que va a ser un éxito de ventas, como no os hablo del God Of War: Ragnarok. Pero hay otros que, tampoco se van a quedar atrás, como el A Plague Tale: Requiem etc. Pero sin duda, otro de los grandes atractivos, y es el que después del Ragnarok, el que está creando más expectación, es el The Callisto Protocol...