'The Boys': hay fans que están descubriendo, al fin, que Patriota es un villano despreciable

Una cosa que a priori parecía universalmente aceptado es que Patriota (Homelander) es el gran villano de la función en 'The Boys'. Eso no ha impedido que a lo largo de los años se haya repetido la pregunta de si es posible redimir al personaje interpretado por Antony Starr, pero la tercera temporada de la serie de Amazon Prime Video está dejando totalmente claro que no es el caso y algunos de los fans de 'The Boys', a priori todos o casi todos pertenecientes al movimiento de la derecha alternativa, no terminan de saber muy bien cómo reaccionar.