The B-52's anuncian gira internacional de despedida

Tras más de cuatro décadas de carrera, la mítica banda estadounidense The B-52’s anuncian una última gira internacional de despedida. La gira ha sido titulada “The Final Tour Ever Of Planet Earth” y constará de quince fechas, aunque falta ver si habrá conciertos también en Europa. “The Final Tour Ever Of Planet Earth” comienza en Seattle el 22 de agosto y finaliza a mediados de noviembre en Atlanta, con The Tubes y KC & The Sunshine Band como teloneros. Dentro de los lugares en los que tocarán se encuentran Washington DC, Chicago, Nueva York,