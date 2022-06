Publicado hace 34 minutos por Thornton a elmundotoday.com

“I’m the waiter for your apology, what you did to me will be studied in criminology”. A estas alturas, todo el mundo está familiarizado con este estribillo, pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que esta canción de Taylor Swift está dedicada a un camarero que fue borde con ella en el año 1996.