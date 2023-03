Tarjetas de "cortesía" distintivas de bandas de pandilleros, al estilo de Chicago [ING]

Publicado hace 25 minutos por Oktarr a printmag.com

Las bandas callejeras de Nueva York, Los Ángeles, Chicago y otros centros urbanos tienen varias formas de identificarse: bandanas, sudaderas con capucha, chaquetas, etc. En el prólogo del libro Compliments of Chicagohoodz: Chicago Street Gang Art & Culture, Anthony Haden-Guest revela una forma particular de literatura callejera de la Ciudad del Viento: las tarjetas de cortesía. "Comenzaron como un préstamo paródico de las tarjetas de visita que se reparten habitualmente en cualquier reunión de la cultura empresarial de Chicago".