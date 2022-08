Tarantino prefiere 'Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal' a 'La última cruzada'

Publicado hace 1 hora por Miguel.Lacambra a 20minutos.es

Quentin Tarantino ha improvisado un ránking de Indiana Jones, y resulta que además de alabar El reino de la calavera de cristal, tiene una opinión algo desagradable de Indiana Jones y la última cruzada que unió a Indiana con su padre, encarnado por Sean Connery. "No me gusta la de Sean Connery, para nada. Es muy aburrida. Y no es un personaje interesante. El chiste se cuenta solo, es como ‘¡alto!, o mi madre dispara’” dice Tarantino aludiendo a la película de Stallone en la que hace de rudo policía en compañía de su adorable madre Estelle Getty