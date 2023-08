Taito: Cerca de cumplir 70 años…una compañía que marcó a una generación por sus grandes juegos retro

Publicado hace 44 minutos por Punisher92 a honorat79.wordpress.com

Todos los que por suerte vivimos la época dorada de los juegos retro, o la época dorada de los videojuegos. Recordamos con gran nostalgia, aquellas maquinas árcade curvadas, y que solían estar en bares y como no, en su mayoría, en los salones de recreativos. Normalmente estas máquinas árcade, mediante placas CPS, tenían en su interior, juegos de Neo-Geo. El nombre de esta gran marca de SNK en las pantallas de las recreativas, era una costumbre. Todos gozábamos con los Super Sidekicks, King Of Fighter, Metal Slug etc...