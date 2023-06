"Sweet Child O' Mine", votada como mejor canción de la historia de Guns N' Roses por los oyentes de RockFM

Publicado hace 13 minutos por nereira a rockfm.fm

El 'Appetite For Destruction' era su primer trabajo, que salió en julio de 1987. El álbum tardó mucho tiempo en funcionar. El primer single que vio la luz fue “It's So Easy”, seguido de “Welcome To The Jungle”. Aunque, con el tiempo, ambas se convertirían en himnos, en su momento no funcionaron bien comercialmente. Fue “Sweet Child O' Mine” la canción que salvó a la banda, cuando, en junio de 1988, salió como single. En septiembre se convertiría en número 1 en septiembre de aquel año.