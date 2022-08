Susurros desde la Oscuridad: Betrayal: La casa de la colina

Publicado hace 1 hora por Deckardio a susurrosdesdelaoscuridad.com

Betrayal: La casa de la colina, es un juego de terror genérico que no es especialmente lovecraftiano y que no tiene ninguna relación con los Mitos de Cthulhu, pero b es un juego que se ha hecho bastante famosillo y que ahora tenemos por fin en castellano, por lo que ya que lo tengo (...) os cuento (...) Y estamos hablando ya de una tercera edición, por lo que es un juego de mesa que a pesar de que no era muy conocido por aquí cuenta ya con cierta solera, y eso suele ser garantía de que algo bueno tiene