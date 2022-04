Publicado hace 54 minutos por raulolivella_6255c49c305 a supaddiction.es

El SUP (stand up Paddle) o más conocido como Paddle Surf, es un deporte relativamente nuevo, existen dudas y preguntas que nos pueden hacer dudar si probar este deporte. El Stand Up Paddle, es un deporte relativamente fácil de aprender y mantener el equilibrio. Pero como todo deporte, lo podemos complicar todo lo que queramos. En este artículo encontrarás respuestas a varias preguntas que, en un momento u otro, todos nos hemos hecho.