¡Sumas y restas con Barrio Sésamo!

lapeceradeladiversidad.com

Lo cree para desarrollar y fomentar las habilidades de cálculo mental porque muchas veces he comprobado que algunos niños resuelven fenomenal las operaciones escritas, pero a nivel de resolución cognitiva, no son capaces de «reproducir» la tarea, y es porque no les enseñamos a trabajar también a través de esquemas mentales. nos permite enfrentarnos a problemas del día a día como por ejemplo: calcular la vuelta de la compra, jugar a las cartas, controlar cantidades de peso en la comida…