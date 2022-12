¿Suerte o probabilidad? El caso de Doña Manolita (2019)

Publicado hace 1 hora por Bald a navidaddigital.com

La Lotería de Navidad tiene 100.000 números, del 00000 al 99999. El 22 de diciembre hay un sorteo donde, al azar, se obtienen las 5 cifras que conformará cada premio (el primer premio o Gordo, el segundo, tercero, etc.). Si un establecimiento vende un número de los cien mil es mucha suerte que sea un número premiado. Si vende la mitad de los números que existen ya no es tanto una cuestión de suerte pues la probabilidad es del 50%. Y si vende todos es evidente que el número premiado va a estar entre los que ha vendido, eso no sería suerte.