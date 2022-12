Star Wars: ¿Por qué los Stormtroopers no pueden acertar un disparo?

Publicado hace 28 minutos por Ariesun24 a latam.ign.com

Los Stormtroopers son elementos icónicos de Star Wars y no precisamente por ser intimidantes o sus curiosos cascos, sino por su peculiar puntería con la cuales son incapaces de acertar un sólo disparo a sus enemigos, algo bastante raro tomando en cuenta que en teoría, son los soldados de la organización más poderosa de la galaxia. Pero su mala puntería no es realmente una cosa del guion para facilitar la supervivencia de los protagonistas aunque lo parece, pues aunque no lo crean, existe una justificación bastante interesante.