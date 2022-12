El SSD de 1 TB de 350$ de Tesla puede soportar las vibraciones del vehículo como todos los SSD [ENG]

Publicado hace 1 hora por scor a tomshardware.com

No se sabe si el nuevo SSD de Tesla bloqueará sus datos si se burla de Elon Musk Tesla afirma que su SSD de 1 TB es de "grado automotriz", diseñado para "soportar temperaturas extremas y sobrevivir a golpes y vibraciones. Los SSD portátiles normales son más que capaces de soportar las vibraciones y los golpes de un vehículo en movimiento regular. En cuanto a las temperaturas, el Samsung T7 Shield de 89$ tiene un rango de temperatura operativa de 0 C a 60 C, un rango de temperatura no operativa de -40 C a 85 C