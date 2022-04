El spin-off de 'The Walking Dead' sobre Daryl y Carol se queda sin uno de los dos protagonistas

Publicado hace 17 minutos por Miguel.Lacambra a espinof.com

Malas noticias para los fans de 'The Walking Dead'. El nuevo spin-off de la serie, que iba a ser protagonizado por Daryl y Carol, se ha quedado sin uno de los dos. Melissa McBride no participará en esta nueva ficción según han confirmado desde la cadena AMC que alega "Trasladarse a Europa se ha vuelto logísticamente insostenible para Melissa en el momento. Sabemos que los fans estarán decepcionados por la noticia, pero el Universo The Walking Dead continúa expandiéndose en vías interesantes y esperamos ver a Carol de nuevo en un futuro "