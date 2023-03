¿Soy yo el imbécil? El rincón de internet donde se confiesan las miserias humanas cumple diez años

Publicado hace 1 hora por Pacofrutos a lavanguardia.com

Todo empezó con el clásico rifirrafe en torno al aire acondicionado de la oficina. La web de agregación de noticias y discusión que se fundó en 2005 y que sigue siendo la vigésima más visitada del mundo (sexta en Estados Unidos). Como no encontró ningún subreddit (subforo) que se ajustara a sus necesidades, fundó uno nuevo y lo llamó AITA, siglas de Am I The Asshole, o ¿Soy yo el imbécil?