Pienso sobre todo en los niños que están muriendo, por ejemplo, por causas no naturales. Causas como, por ejemplo, una explosión. Una explosión provocada, por ejemplo, por el impacto de un misil. Un misil lanzado, por ejemplo, a un hospital. ¿Por quién? Eso da igual. Es probable que ni siquiera haya culpables, pues el mundo en sí mismo es un lugar hostil y la guerra es el padre y el rey de todas las cosas, como bien dijo el filósofo Heráclito. En general no matéis niños y pienso también que, por pedir, que no quede, pues el «no» ya lo tengo.