Pocas cosas tan de los ochenta como el macarrilla John Bender (interpretado por Judd Nelson) alzando el puño al ritmo de Don't You (Forget About Me) al ser liberado de su no tan horrible castigo en la última escena de El club de los cinco (The Breakfast Club) (1985, John Hughes). La canción, escrita y compuesta por el productor Keith Forsey, plasmó a la perfección el espíritu desafiante y rebelde de toda una generación.