Sidonie llevan ya 25 años juntos, pero siguen sorprendiendo. Tras El regreso de Abba (2020), disco doble y conceptual, han vuelto por todo lo alto con un álbum corto, efectivo y directo: Marc, Axel, Jes (2023), sin artificios. "Un disco para escuchar a todo volumen: to be played at maximum volume", como se aconsejaba en la contraportada del álbum de Bowie The rise and fall of Ziggy Stardust and the spiders from Mars, y un autohomenaje desde el mismo título –con los tres músicos en la portada– que rodará por toda España.