Publicado hace 1 hora por EpifaníaLópez a redaccionmedica.com

La psicóloga Lorena Tamayo ha desatado una polémica por su publicación: "No atiendo parejas (...) pues las veces que lo hice, casi siempre los hombres me escribían en privado, y como soy liberal en el amor siempre avanzaba en sus propuestas y nunca me privé de pasar un buen rato." Las polémicas declaraciones de Tamayo han sido como reacción al post publicado por la sexóloga Sarah Belén, que ha compartido su punto de vista sobre la cantidad de parejas cuyo único tiempo de calidad es ver series/ películas juntos