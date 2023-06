Publicado hace 42 minutos por Deckardio a elcornetin.es

¿Han pensado alguna vez en ese tío que solo comete malas acciones y se pregunta por qué su vida es una mierda? Pues así soy yo. Cada vez que me pasa algo bueno, está a punto de pasarme algo malo. El Karma. Así me di cuenta de que debía cambiar. He hecho una lista de mis malas acciones y voy a enmendar todos los errores que he cometido en mi vida. Intento ser mejor persona. Me llamo Earl.