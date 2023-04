La serie de Amazon 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' pierde por el camino a más de la mitad de sus espectadores

Publicado hace 1 hora por Elnuberu a espinof.com

Por lo visto, solamente 37 de cada 100 personas que empezaron a ver 'Los anillos de poder' en Estados Unidos acabaron de ver la primera temporada. Teniendo en cuenta que fueron solamente 8 episodios, es un dato preocupante, ya que supone que por el camino se perdió un 63% del público. Personas con información privilegiada de Amazon apuntaron a The Hollywood Reporter que un 50% sería un "resultado sólido pero no espectacular". La serie más cara de todos los tiempos no puede conformarse con algo así.