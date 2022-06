Sergio Ramos, convencido de que su hijo es superdotado porque ha aprendido a leer con solo ocho años

Publicado hace 1 hora por currahee a elmundotoday.com

“Ya hace mucho tiempo que yo no le puedo ayudar con los deberes”, reconoce orgulloso el jugador. A pesar de su corta edad, el hijo del futbolista de Camas ya sabe sumar números de una cifra. “Yo me quedo boquiabierto viendo las cosas que hace este pequeño genio”, insiste Ramos. En solo un año en Francia, el pequeño ha aprendido dos palabras en francés, “Salut” y “Merci”. “Yo pensaba que salut era salud, como pensaría cualquiera, pero mi hijo superdotado me ha enseñado que es hola”, asegura el campeón del mundo con la Selección Española.