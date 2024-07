Sentarse a la puerta

Publicado hace 1 hora por Arariel a pikaramagazine.com

El tiempo de veraneo se ha convertido en la época de consumo por excelencia. De consumo del tiempo. Porque los días ya no están para vivirlos, sino para gastarlos, para consumirlos sin dejar una gota, rebañando bien. ¿Qué voy a hacer estos dos días, entre que llego de la playita y voy al festival ese que me han recomendado? Habrá que buscar algún plan, no vaya a parar dos días.