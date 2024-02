Publicado hace 26 minutos por Andaui a jotdown.es

La verdad, a mí me encantaba Scooby Doo, así que me van a perdonar si tiendo a la exageración y a la afirmación eufórica: al fin y al cabo hablamos de dibujos animados, de Hanna Barbera, de la gran tradición (que un día alguien estudiará) de meter perros en tramas de misterio y de la Mistery Machine, el vehículo con el mejor nombre jamás inventado en tramas secretistas, y desafío al Batmóvil si es preciso y al Stuka Rakuda del Barón Hans Fritz, un as de la aviación.