Reproducimos las sentencias más representativas de ambos líderes. Sánchez: “Este Gobierno dará ayudas a los subnormales que firmaron hipotecas variables sin sospechar nada y que encima se reían de aquellos dos cocainómanos que no dijeron más que verdades”. Sánchez: “Los españoles prefieren que pacte con el quinqui antes de que gobierne la pija”. Feijóo: “Es usted un traidor y un mezquino, la peor persona que he conocido, y eso que me relaciono con narcotraficantes y gente de la peor calaña”.