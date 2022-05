Publicado hace 26 minutos por Pilar_F.C. a cadenaser.com

Uno de los escenarios que marcan la infancia de Samantha Hudson (León, 1999) son los pinares que había cerca de su colegio en Magaluf: "Como tenía muy pocas amigas, hablaba con los árboles y con Jesucristo porque nadie me entendía", explica de aquella época en la que creía en Dios porque «era el único que no me decía: "Cállate, imbécil"».