RTVE no podrá amortizar los 39 millones que pagó a Roures por el Mundial con la publicidad

Las ambiciosas compras deportivas de RTVE (225 millones de euros entre Mundial de Qatar,partidos de la selección y carreras del motor celebradas en España) ha dejado en una situación complicada a la Corporación pública. RTVE no podrá amortizar publicitariamente los 39 millones de pago al productor Jaume Roures por el Mundial de Qatar 2022. Mediaset y UTECA (es decir, Atresmedia y otros operadores de la TDT) han doblado el brazo a RTVE, que no podrá emitir publicidad de empresas que no sean patrocinadoras del evento por decisión de la CNMC