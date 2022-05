Publicado hace 18 minutos por ChesterCopperpot a elmundotoday.com

«¿Quién me asegura que mi teléfono portátil no está siendo espiado mediante el programa Pegasus? ¿Cómo podemos protegernos las personas más relevantes de nuestro país de un gobierno inoperante que vulnera derechos tan elementales?». Con estas preguntas expresaba esta mañana la cofundadora de UPyD, Rosa Díez, su preocupación en las redes sociales. «He llamado a Airtel y no me lo cogen, pero exigiré una inspección concienzuda de mi terminal Alcatel», ha prometido.