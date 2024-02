Publicado hace 18 minutos por JuliaBongito a roldelos90.blogspot.com

Hace poco he descubierto que Zinco sacó varios catálogos a mediados de los noventa y como no eran nada caros me he animado y los he comprado. Me gustan los catálogos antiguos porque nos dan mucha información, desde el precio a próximas novedades que nunca llegaron a salir.