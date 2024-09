Rodri: “Mis compañeros se reían de mi Opel Corsa...”

Publicado hace 53 minutos por zanguangaco a as.com

El centrocampista español Rodri, estrella del Manchester City de Pep Guardiola y candidato al Balón de Oro También cuenta una anécodta sobre su primer coche: “Al principio iba en mi bicicleta hasta el entrenamiento. Luego, saqué el carnet y le dije a mi padre: ¡Vale, tengo 3.000 euros para comprarme un coche. A ver qué me encuentras’. Me llamó al día siguiente y me dijo: “Bueno, encontré uno. Esta anciana lo está vendiendo. Quiere 4.000, pero tiene una computadora dentro”. Yo dije: ¡Guau! ¿Un ordenador? Me trae el coche y es un Opel Corsa.