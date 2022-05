Roba la moto que estaba probando para comprarla por Wallapop

Publicado hace 1 hora por filosofo a gasteizhoy.com

El ladrón había quedado con el vendedor a través de Wallapop, pero al probar la moto se fue con ella. . Antes de cerrar la compra, Urtzi invitó al comprador a probar la moto, algo que es habitual cuando alguien compra algo. “Salió a probarla y a los 10 minutos me llamó. Me dijo que estaba encantado, que se la quería quedar, y que ahora volvía donde yo estaba”, nos explica Urtzi. Pero no volvió: una hora después puso la denuncia. El ladrón no se llevó la documentación de la moto.