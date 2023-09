El ridículo robo bancario que llevó a descubrir el efecto Dunning-Kruger (que nos hace creernos más listos de lo que somos)

Publicado hace 12 minutos por oghaio a bbc.com

Un día de enero de 1995, un hombre llamado McArthur Wheeler, junto con un cómplice, atracó dos bancos en Pittsburg, Pensilvania, Estados Unidos. A pesar de que, como era de esperarse, había numerosas cámaras de seguridad y de que él no era un novato en aquello del robo a mano armada, no parecía haber hecho ningún esfuerzo de disfrazar u ocultar su apariencia. No obstante cuando, después de arrestado, le informaron que lo habían identificado gracias a imágenes capturadas por la videovigilancia se quedó estupefacto.