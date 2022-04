Por qué Return to Monkey Island es una de las noticias del año, especialmente si rondas los 40

Publicado hace 1 hora por c0re a revistagq.com

"Hola, me llamo Guybrush Threepwood y quiero ser un pirata". Así comenzaba una de las aventuras más memorables de la historia de los videojuegos. En 1988, Ron Gilbert, Dave Grosman y Tim Schafer comenzaron a crear The Secret of Monkey Island. […] el juego de Ron Gilbert llegó en el momento perfecto para demostrarle a toda una generación de jugadores que su pasatiempo favorito también podía estar repleto de diálogos ingeniosos, puzles divertidísimos y personajes tan extravagantes y surrealistas como inolvidables.