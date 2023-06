Retro: Juegos de recreativas que hicieron historia y sus nostálgicos gameplays…3ª parte

Publicado hace 46 minutos por Punisher92 a honorat79.wordpress.com

La historia de los juegos retro es larga en el sector del videojuego, no todos llegaron a tener éxito, pero si la mayoría consiguieron meterse en el corazón de los que vivieron la gloriosa década de los años 90, y en las maquinas arcade o lo que viene siendo lo mismo, los salones de recreativos. Por eso, como la historia y la lista de los juegos clásicos es alargada, no he tenido bastante con dos artículos que hice en referencia a juegos retro, que aparte de hablar de ellos, puse gameplays de los mismos...