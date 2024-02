Publicado hace 2 horas por spacemenko a jotdown.es

El 5 de noviembre de 1996, el periódico The New York Times publicó en su página de pasatiempos lo que parecía un crucigrama imposible. O mejor dicho, lo que solo podría ser un crucigrama imposible. Y no por difícil y retorcido, sino por ser tan atrevido como para contener entre sus acertijos uno que predecía el futuro. Uno cuya solución dependía de un hecho que todavía no había ocurrido, y que no se corroboraría hasta el día siguiente. Se trataba de la pista ubicada en la treinta y nueve horizontal, aquella que invitaba a rellenar la fila con..