Resistance: Fall Of Man…Mi primer juego de PS3 y una saga que Insomniac Games debería de rescatar

Insomniac Games, es dada a desarrollar grandes juegos, los Ratchet Clank, Spyro o el interesante Edge Of Nowhere, avalan a la compañía. Es una compañía que siempre está en el foco de atención, en cada nueva generación, suele aparecer con algunos juegos, pero siempre trabaja en segundo plano, sin hacer mucho ruido, y mostrando su producto lo menos posible. Pero insomniac Games, se ganaría un puesto más alto en el sector, con el que fue uno de los mejores juegos del 2018 y que no es otro que el Marvel´s Spider-Man...